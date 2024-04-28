Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta di Balik Rencana Kenaikan Tarif KRL

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |05:18 WIB
4 Fakta di Balik Rencana Kenaikan Tarif KRL
Tarif KRL Naik. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kenaikan tarif KRL saat ini sedang dalam tahap diskusi. Belum ada putusan lanjutan dari pihak pemerintah.

Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan bahwa saat ini pihak KCI memang memiliki rencana untuk menaikkan tarif KRL. Namun, menurut pengakuannya saat ini pemerintah belum memberikan respon lanjutan.

“Itu yang kemarin sudah direncanakan (kenaikan tarif) mungkin nanti aja,” ujar Rizal saat ditemui di Jakarta Pusat.

Berdasarkan dari rangkuman tim Okezone, Minggu (28/4/2024) berikut fakta-fakta dibalik rencana kenaikan tarif KRL:

1. Usulan Datang dari KCI

Pemerintah mendapat usulan kenaikan tarif KRL dari KCI. Usulan tersebut masih menjadi pembahasan pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173221/stasiun_krl_karet-oj9w_large.jpg
Stasiun KRL Karet dan BNI City Bakal Digabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154817/krl-4fg6_large.jpg
KAI Berhasil Tangkap Pelaku Pelemparan Batu ke KRL, Terancam 15 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154816/krl_bsd-IFMR_large.jpg
Stasiun KRL di BSD Bakal Beroperasi pada Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/320/3135805/krl-qbGU_large.jpg
KRL Diperpanjang ke Stasiun Merak, Kereta Baru Didatangkan Rp3,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/320/3134864/krl-J4m6_large.jpg
Jalur KRL Bakal Diperpanjang Sampai ke Merak Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/320/3090169/erick-thohir-dan-maruarar-sirait-naik-krl-sambil-cek-aset-bumn-PdEldSITk3.jpg
Erick Thohir dan Maruarar Sirait Naik KRL Sambil Cek Aset BUMN
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement