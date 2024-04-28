4 Fakta di Balik Rencana Kenaikan Tarif KRL

JAKARTA – Kenaikan tarif KRL saat ini sedang dalam tahap diskusi. Belum ada putusan lanjutan dari pihak pemerintah.

Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan bahwa saat ini pihak KCI memang memiliki rencana untuk menaikkan tarif KRL. Namun, menurut pengakuannya saat ini pemerintah belum memberikan respon lanjutan.

“Itu yang kemarin sudah direncanakan (kenaikan tarif) mungkin nanti aja,” ujar Rizal saat ditemui di Jakarta Pusat.

Berdasarkan dari rangkuman tim Okezone, Minggu (28/4/2024) berikut fakta-fakta dibalik rencana kenaikan tarif KRL:

1. Usulan Datang dari KCI

Pemerintah mendapat usulan kenaikan tarif KRL dari KCI. Usulan tersebut masih menjadi pembahasan pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub)