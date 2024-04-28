Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

7 Pinjol Tenor Panjang hingga 24 Bulan dan Limit Tinggi yang Telah Terdaftar OJK

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |16:01 WIB
7 Pinjol Tenor Panjang hingga 24 Bulan dan Limit Tinggi yang Telah Terdaftar OJK
7 pinjol tenor panjang hingga 24 bulan dan limit tinggi yang telah terdaftar OJK (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - 7 pinjol tenor panjang hingga 24 bulan dan limit tinggi yang telah terdaftar di OJK. Pinjol ini dapat dicoba untuk masyarakat yang membutuhkan dana segaR.

Berbagai penawaran yang diberikan oleh jasa pinjaman online yang ada pada saat ini, membuat masyarakat harus lebih berhati-hati. Penawaran limit tinggi dan tenor panjang yang menarik tidak boleh membuat masyarakat menjadi lengah. Pinjol yang telah terdaftar OJK dapat meminimalisir terjadinya risiko terkena penipuan. Sehingga masyarakat juga harus memperhatikan jasa pinjaman online yang akan digunakan.

Ini dia, daftar 7 pinjol tenor panjang hingga 24 bulan dan limit tinggi yang telah terdaftar OJK yang dirangkum, Minggu (28/4/2024).

1. Akulaku

Akulaku merupakan salah satu penyedia jasa pinjam online. Akulaku menyediakan limit pinjaman hingga Rp15 juta dengan tenor maksimal 15 bulan. Selain itu, masyarakat dapat dengan mudah mendaftarkan dirinya secara online, kemudian pinjaman tersebut akan langsung ditransfer melalui akun bank yang telah didaftarkan.

2. Jenius Flexi Cash

Jenius Flexi Cash merupakan salah satu dari 7 pinjol tenor panjang hingga 24 bulan dan limit tinggi yang dapat dicoba. Jenius Flexi Cash menyediakan limit pinjaman hingga Rp200 juta dengan tenor maksimal 60 bulan. Selain itu Jenius Flexi Cash juga menawarkan bunga pinjaman yang kompetitif dan fleksibel untuk ditarik secara berkali-kali, kapan saja dan dimana saja.

3. Tunaiku

Tunaiku adalah penyedia jasa pinjam online yang dapat melayani pengguna dengan cepat, mudah dan dapat melayani 24 jam. Tunaiku menyediakan limit pinjaman hingga Rp20 juta dengan tenor maksimal 20 bulan.

4. Kredit Pintar

Lalu, Kredit Pintar yang merupakan salah satu penyedia jasa pinjaman online. Kredit Pintar menyediakan limit pinjaman hingga Rp20 juta dengan tenor maksimal 12 bulan. Selain itu, Kredit Pintar juga memberikan keuntungan lainnya yaitu, pengguna bisa mendapatkan diskon cicilan, voucher, pulsa, dan lain sebagainya.

Halaman:
1 2
