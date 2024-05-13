10 Orang Terkaya di Asia versi Forbes, Ada Miliarder Indonesia

JAKARTA - Ada 10 orang terkaya di Asia versi Forbes, salah satunya miliarder Indonesia. Adapun, negara Asia terdiri dari Jepang, India, CHina, Singapura hingga Tokyo.

Apalagi, Asia juga merupakan rumah bagi banyak miliarder, merupakan hal yang berbeda, dengan para taipan terkaya yang menghasilkan uang dari berbagai bisnis mulai dari cat, properti, hingga pembangkit listrik.

Berikut orang terkaya di Asia versi Forbes, Ada konglomerat Indonesia:

1. Mukesh Ambani

Mukesh Ambani, ketua dan direktur pelaksana Reliance Industries, adalah orang terkaya di Asia. Dia berkelana ke Indian Premier League (IPL) dengan kepemilikan Mumbai Indians pada tahun 2008.

Meskipun Jio, layanan telekomunikasi dan broadband Reliance, telah menarik hampir 450 juta pelanggan, debut Jio Financial Services baru-baru ini pada bulan Agustus mencerminkan ekspansi perusahaan tersebut. Kekayaannya mencapai USD117,5 miliar atau sekitar Rp1.880 triliun jika kurs Rupiah Rp16.000.

2. Gautam Adani

Dimulai sebagai perusahaan perdagangan pada tahun 1988, kini ia termasuk orang terkaya di Asia. Pria asal India ini memiliki kekayaannya mencapai USD84,8 miliar atau sekitar Rp1.356 triliun.

3. Zhong Shanshan

Pria asal China memiliki kekayaan cukup besar. Dia masuk sebagai konglomerat dengan memiliki kekyaan mencapai USD63,2 miliar atau sekitar Rp1.011 triiliun.

4. Colin Zheng Huang

Pria asal CHina juga menempati posisi kempat dengan kekayaan mencapai USD44.7 miliar atau sekitar Rp715 trilun.

5. Zhang Yimin

Zhang Yiming, kekuatan pendorong di belakang raksasa teknologi Tiongkok ByteDance, paling dikenal karena melahirkan aplikasi TikTok yang sangat populer, yang memiliki jumlah pengguna lebih dari 1 miliar di seluruh dunia. Kekayaannya mencapai USD43,4 miliar.