Menhub Titip 6 Proyek Jokowi Ini ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menitipkan 6 Proyek Strategis Nasional (PSN) ke pemerintahan berikutnya. Pasalnya proyek tersebut sudah bisa dipastikan tidak bisa rampung tahun ini.

Menurut Budi, salah satu kendala dari tidak selesainya proyek tersebut karena terganjal oleh masalah pembebasan lahan hingga penerbitan izin lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Masih ada project yang mungkin harus selesai atau diselesaikan tahun depan. Nah oleh karenanya saya mohon dukungan dari pak Wamen KLHK karena ini terkait dari perkataan tanah ya," ujar Menhub dalam acara Rakernas Percepatan dan Pra-Evaluasi PSN di Park Hyatt Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Pada kesempatan tersebut, Menhub melaporkan pada periode 2020 - 2024 tengah menggarap 35 PSN. Sebanyak 25 proyek telah selesai masa konstruksi, 4 proyek ditargetkan rampung tahun tahun 2024, dan sebanyak 6 proyek lagi akan selesai setelah tahun 2024.

Adapun 25 PSN yang telah rampung itu terdiri dari sektor transportasi laut sebanyak 11 proyek, sektor perkeretaapian sebanyak 7 proyek, dan sektor transportasi udara sebanyak 7 proyek.

Lebih lanjut Menhub, memaparkan ada 4 PSN yang ditargetkan rampung pada tahun 2024, terdiri dari pengembangan pelabuhan sorong, pengembangan pelabuhan Benoa (BMTH), double track Jawa Selatan, KA Logistik Lahat- Kertapati.