BSI (BRIS) Tebar Dividen Rp855 Miliar

JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI (BRIS) akan membagikan dividen Rp855,56 miliar atau sebesar 15% untuk tahun buku 2023.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, kinerja perusahaan yang solid ditunjukkan dengan laporan perusahaan pada tahun 2023 yang tumbuh sebesar 33,8 persen secara tahunan (yoy) menjadi sebesar Rp5,7 triliun dan menghasilkan return on equity atau ROI sebesar hampir 17%.

"Sehubungan dengan laba bersih perseroan pada tahun Buku 2023 sebesar Rp5,7 triliun tersebut, RUPS menetapkan penggunaan laba bersih antara lain sebesar 15 persen dari laba bersih perseroan pada tahun 2023 atau sekitar rupiahnya adalah Rp855,56 miliar dibagi sebagai dividen," kata Hery dalam Press Conference Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2023 BSI secara virtual, Jumat (17/5/2024)

Menurut Hery, dibagikan tersebut setara dengan sekitar Rp18,54 per lembar saham. "Jadi kalau pemegang saham punya sekian juta lembar ya kalikan Rp18,54 lembar atau tergantung berapa besar banyak sahamnya," ujarnya.

Dividen ini meningkat dua kali lipat dibandingkan dividen tunai yang dibagikan pada tahun Buku 2022 lalu sebesar Rp426,01 miliar. Rasio dividen yang dibagikan merupakan 10% dan besaran dividen per lembar saham BSI yakni Rp9,24.