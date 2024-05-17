Menko Airlangga Ungkap Persiapan Program Susu Gratis Prabowo-Gibran

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal program susu gratis bagi siswa yang diinisiasi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan pasokan susu dalam negeri guna menyukseskan program tersebut.

BACA JUGA: Alasan Program Makan Siang dan Susu Gratis Masuk ke APBN 2025

Dikatakannya, pemerintah juga telah memiliki beberapa pasokan dari peternak besar di beberapa kota Indonesia.

"Susu itu kan sekarang ada yang dairy. Nah jumlah dairy ada yang besar punya 10 ribu sapi di Jawa Timur ada di dua tempat yaitu Malang dan Blitar, ada yang berbasis koperasi itu yang jadi supply chain ke pabrik susu dalam negeri," jelas Airlangga, Jumat (17/5/2024).

Diakui Airlangga, kebutuhan susu Indonesia memang masih tinggi. Sementara hingga saat ini masih bergantung pada impor dari Selandia Baru dan Australia.