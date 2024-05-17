Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menko Airlangga Ungkap Persiapan Program Susu Gratis Prabowo-Gibran

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |20:18 WIB
Menko Airlangga Ungkap Persiapan Program Susu Gratis Prabowo-Gibran
Menko Airlangga Soal Program Susu Gratis Bagi Siswa. (Foto: Okezone.com/Kemenko)
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal program susu gratis bagi siswa yang diinisiasi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan pasokan susu dalam negeri guna menyukseskan program tersebut.

Dikatakannya, pemerintah juga telah memiliki beberapa pasokan dari peternak besar di beberapa kota Indonesia.

"Susu itu kan sekarang ada yang dairy. Nah jumlah dairy ada yang besar punya 10 ribu sapi di Jawa Timur ada di dua tempat yaitu Malang dan Blitar, ada yang berbasis koperasi itu yang jadi supply chain ke pabrik susu dalam negeri," jelas Airlangga, Jumat (17/5/2024).

Diakui Airlangga, kebutuhan susu Indonesia memang masih tinggi. Sementara hingga saat ini masih bergantung pada impor dari Selandia Baru dan Australia.

Telusuri berita finance lainnya
