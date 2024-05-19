Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penertiban Parkir Liar Disebut Tak Selesaikan Masalah, Mengapa Sulit Diberantas?

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |10:00 WIB
Penertiban Parkir Liar Disebut Tak Selesaikan Masalah, Mengapa Sulit Diberantas?
Parkir Gratis di Minimarket (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah daerah saat ini tengah gencar menertibkan parkir liar menyusul ramainya keluhan warga di media sosial soal keberadaan juru parkir liar yang disebut sudah meresahkan.

Pasalnya para juru parkir liar ini dikeluhkan kerap memaksa pengendara membayar sejumlah nominal tertentu dan jika menolak bakal berbuat kekerasan.

Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan langkah penertiban dengan menangkap para juru parkir liar tidak akan efektif memberangus parkir liar yang sudah tumbuh subur.

Sebab di balik keberadaan juru parkir liar, tambahnya, ada kesalahan dari pemerintah daerah (pemda) yang tak menegakkan aturannya sendiri serta dugaan keterlibatan ormas hingga aparat.

Lalu, adakah solusi untuk persoalan ini?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang gencar menertibkan juru parkir liar yang beroperasi di minimarket hingga rumah toko (ruko).

Halaman:
1 2 3
