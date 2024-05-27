Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Waspada! Beredar Uang Rupiah Palsu dengan Fosfor

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |06:31 WIB
JAKARTA - Media sosial dihebohkan dengan unggahan video yang viral mengenai uang palsu berfosfor. Video tersebut berdurasi satu setengah menit, terlihat bagaimana uang palsu tersebut sangat mirip dengan uang asli.

Video menunjukkan seorang wanita yang menemukan uang palsu berfosfor pecahan Rp 100 ribu. Ketika uang diterawang menggunakan sinar UV, muncul logo BI bercahaya fosfor dengan posisi yang mirip dengan yang asli.

Dikatakan dalam keterangan video bahwa uang palsu yang beredar memiliki sejumlah fitur canggih yang mirip dengan uang asli. Di mana ketika diterawang menggunakan sinar ultra violet (UV) muncul logo Bank Indonesia (BI).

"Sudah beredar uang palsu yang ada fosfornya. Saatnya kita makin waspada dengan kecanggihan pemalsuan data alat tukar negara kita ini," tulis keterangan video seperti dikutip.

Hanya saja untuk uang palsu memiliki cahaya fosfor berwarna biru sementara yang asli berwarna hijau, namun secara sekilas, uang palsu dan uang palsu yang saat ini beredar tampak sangat mirip. Wanita dalam video lantas meminta agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran uang palsu.

Halaman:
1 2
