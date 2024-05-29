Venteny Fortuna (VTNY) Raup Pendapatan Rp181,9 Miliar Sepanjang 2023

JAKARTA - PT Venteny Fortuna International Tbk (VTNY) pendapatan sebesar Rp181,9 miliar pada 2023 atau meningkat sebesar 149% dari tahun 2022 yang hanya sebesar Rp73,2 miliar.

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk mencapai Rp1,61 miliar, tumbuh 116,31% dari Rp748.576.446.

Direktur Venteny Damar Raditya mengatakan, pencapaian sepanjang tahun 2023, di mana laporan kerja di tahun 2023 menunjukkan performa yang positif dan sangat kuat dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.

“Laporan kerja di tahun 2023 menunjukkan performa positif yang signifikan dengan mencatatkan pendapatan sebesar Rp181,9 miliar atau meningkat sebesar 149% dari tahun 2022 sebesar Rp73,2 miliar,” kata Damar dalam Konferensi Pers RUPST dan RUPSLB 2024, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Damar menyampaikan bahwa peningkatan ini di dorong oleh penerapan langkah strategis yakni untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan perusahaan, dimulai dengan membuka anak perusahaan di Jepang dan kantor representatif di Palembang.