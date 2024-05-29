Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Venteny Fortuna (VTNY) Raup Pendapatan Rp181,9 Miliar Sepanjang 2023

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |21:27 WIB
Venteny Fortuna (VTNY) Raup Pendapatan Rp181,9 Miliar Sepanjang 2023
Saham VTNY Raih Pendapatan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Venteny Fortuna International Tbk (VTNY) pendapatan sebesar Rp181,9 miliar pada 2023 atau meningkat sebesar 149% dari tahun 2022 yang hanya sebesar Rp73,2 miliar.

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk mencapai Rp1,61 miliar, tumbuh 116,31% dari Rp748.576.446.

Direktur Venteny Damar Raditya mengatakan, pencapaian sepanjang tahun 2023, di mana laporan kerja di tahun 2023 menunjukkan performa yang positif dan sangat kuat dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.

“Laporan kerja di tahun 2023 menunjukkan performa positif yang signifikan dengan mencatatkan pendapatan sebesar Rp181,9 miliar atau meningkat sebesar 149% dari tahun 2022 sebesar Rp73,2 miliar,” kata Damar dalam Konferensi Pers RUPST dan RUPSLB 2024, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Damar menyampaikan bahwa peningkatan ini di dorong oleh penerapan langkah strategis yakni untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan perusahaan, dimulai dengan membuka anak perusahaan di Jepang dan kantor representatif di Palembang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement