Kunjungi Konservasi Penyu, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE Melepas Tukik

VP CSR & SMEPP Pertamina Fajriyah Usman memberikan sambutan dalam acara site visit bersama Delegasi ASCOPE di Bali, Rabu (29/5/2024). (Foto: dok Pertamina)

BALI - Pertamina sebagai tuan rumah penyelenggara kegiatan ASCOPE 8th Mid-Year Task Force Meeting 2024 mengajak seluruh peserta delegasi ke Turtle Conservation and Education Center (TCEC) yang merupakan salah satu program binaan Pertamina, khususnya Pertamina Patra Niaga, pada Rabu, 29 Mei 2024.

Dalam kesempatan itu, para peserta diajak mengenal lebih dekat dengan penyu dan program konservasi yang dijalankan oleh Pertamina berkolaborasi dengan TCEC.

"Program konservasi Penyu di TCEC merupakan upaya Pertamina melalui program Pertamina Hijau untuk menjaga keanekaragaman hayati baik Flora dan Fauna serta upaya penyelamatan lingkungan berkelanjutan bekerja sama dengan masyarakat yang menjadi salah satu program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)," ujar VP CSR & SMEPP PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman.

Ia menambahkan, melalui program kolaborasi ini telah melindungi 44 spesies penyu dan membantu penetasan serta melepasliarkan sebanyak 9,277 ke alam bebas.

"Selain itu, hadirnya TCEC dapat meningkatkan kepedulian bagi masyarakat dan komunitas yang terkait dengan penyelamatan penyu yang juga masuk ke dalam hewan yang dilindungi oleh Indonesia dan dunia," katanya.