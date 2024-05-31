Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Kunjungi Konservasi Penyu, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE Melepas Tukik

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |21:20 WIB
Kunjungi Konservasi Penyu, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE Melepas Tukik
VP CSR & SMEPP Pertamina Fajriyah Usman memberikan sambutan dalam acara site visit bersama Delegasi ASCOPE di Bali, Rabu (29/5/2024). (Foto: dok Pertamina)
A
A
A

BALI - Pertamina sebagai tuan rumah penyelenggara kegiatan ASCOPE 8th Mid-Year Task Force Meeting 2024 mengajak seluruh peserta delegasi ke Turtle Conservation and Education Center (TCEC) yang merupakan salah satu program binaan Pertamina, khususnya Pertamina Patra Niaga, pada Rabu, 29 Mei 2024.

Dalam kesempatan itu, para peserta diajak mengenal lebih dekat dengan penyu dan program konservasi yang dijalankan oleh Pertamina berkolaborasi dengan TCEC.

"Program konservasi Penyu di TCEC merupakan upaya Pertamina melalui program Pertamina Hijau untuk menjaga keanekaragaman hayati baik Flora dan Fauna serta upaya penyelamatan lingkungan berkelanjutan bekerja sama dengan masyarakat yang menjadi salah satu program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)," ujar VP CSR & SMEPP PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman.

Ia menambahkan, melalui program kolaborasi ini telah melindungi 44 spesies penyu dan membantu penetasan serta melepasliarkan sebanyak 9,277 ke alam bebas.

"Selain itu, hadirnya TCEC dapat meningkatkan kepedulian bagi masyarakat dan komunitas yang terkait dengan penyelamatan penyu yang juga masuk ke dalam hewan yang dilindungi oleh Indonesia dan dunia," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/11/3189084//pt_pelindo_terminal_petikemas-RBel_large.jpg
Pelindo Petikemas Optimistis Capai Target 2025, Arus Peti Kemas Tumbuh 5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/11/3188978//membayar_pajak_kendaraan-OfMk_large.jpg
Ini Alasan Mengapa Pembayaran PKB Tepat Waktu Penting bagi Pemilik Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/11/3188851//terminal_peti_kemas_bagendang-kVn4_large.jpeg
Operasional Terminal Peti Kemas Bagendang Tetap Normal saat Aksi Penyampaian Aspirasi TKBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188835//bbm_aceh-Jdrs_large.jpg
Akses Darat Terbatas, BBM dan LPG Dikirim via Udara ke Bener Meriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/15/3188811//dfsk_buka_tiga_dealer_baru-knud_large.jpeg
DFSK Buka Tiga Dealer Baru di Manokwari, Batam, dan Depok, Layanan Makin Dekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188803//bbm-zmiq_large.jpg
Ribuan Kiloliter BBM Tiba di Wilayah Krisis Sumatera
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement