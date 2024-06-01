Apakah Pinjol Bisa Mengambil Uang di Rekening Kita? Cek Faktanya

JAKARTA - Apakah pinjol bisa mengambil uang di rekening kita? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan bagi nasabahy yang baru pertama kali menggunakan layanan pinjol.

Apalagi pinjol menjadi salah satu jalan tikus bagi masyarakat untuk mendapatkan uang secara mudah dan cepat.

Mulai dari memenuhi kebutuhan hidup, membayar cicilan kendaraan, membayar cicilan properti, dan lain-lain.

Namun apakah pinjol bisa mengambil uang di rekening kita? Hal itu tentunya tidak bisa dilakukan. Pasalnya, nomor rekening merupakan data pribadi yang seharusnya tidak bisa diakses pinjaman online.

Namun, berbeda jika pinjol itu telah meretas akun rekening Anda. Untuk itu lapor polisi jika pinjol mengakses rekening Anda tanpa izin.

Berikut sederet langkah untuk melindungi data diri, sehingga dapat terhindar dari kasus penyalahgunaan data pribadi yang dirangkum Okezone:

1. Tidak Menggunakan Fitur yang Menyimpan Username dan Password Secara Otomatis

Menyimpan username dan password secara otomatis akan memudahkan penjahat dalam mencuri data diri.

2. Tidak Meng-klik Tautan atau Lampiran Iklan Sembarangan

Banyak modus kejahatan siber dengan membuat dan menyebarkan tautan website yang mirip dengan bank atau Perusahaan tertentu, maka dari itu perlu hati-hati dalam meng-klik tautan yang tidak dikenal.