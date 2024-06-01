Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah Pinjol Bisa Mengambil Uang di Rekening Kita? Cek Faktanya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 01 Juni 2024 |07:07 WIB
Apakah Pinjol Bisa Mengambil Uang di Rekening Kita? Cek Faktanya
Ilustrasi pinjol (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apakah pinjol bisa mengambil uang di rekening kita? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan bagi nasabahy yang baru pertama kali menggunakan layanan pinjol.

Apalagi pinjol menjadi salah satu jalan tikus bagi masyarakat untuk mendapatkan uang secara mudah dan cepat.

Mulai dari memenuhi kebutuhan hidup, membayar cicilan kendaraan, membayar cicilan properti, dan lain-lain.

Namun apakah pinjol bisa mengambil uang di rekening kita? Hal itu tentunya tidak bisa dilakukan. Pasalnya, nomor rekening merupakan data pribadi yang seharusnya tidak bisa diakses pinjaman online.

Namun, berbeda jika pinjol itu telah meretas akun rekening Anda. Untuk itu lapor polisi jika pinjol mengakses rekening Anda tanpa izin.

Berikut sederet langkah untuk melindungi data diri, sehingga dapat terhindar dari kasus penyalahgunaan data pribadi yang dirangkum Okezone:

1. Tidak Menggunakan Fitur yang Menyimpan Username dan Password Secara Otomatis

Menyimpan username dan password secara otomatis akan memudahkan penjahat dalam mencuri data diri.

2. Tidak Meng-klik Tautan atau Lampiran Iklan Sembarangan

Banyak modus kejahatan siber dengan membuat dan menyebarkan tautan website yang mirip dengan bank atau Perusahaan tertentu, maka dari itu perlu hati-hati dalam meng-klik tautan yang tidak dikenal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187795//pinjol-QsLq_large.jpg
Berikut Daftar Lengkap Pinjol Resmi OJK per Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689//pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187567//pinjol-cCvz_large.jpg
Dugaan Kartel Pinjol, KPPU Wajib Lakukan Ini Saat Periksa 97 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184821//interpol_kejar_2_wna_dpo_pinjol_ilegal-0tTz_large.jpg
Bareskrim Koordinasi dengan Interpol Kejar 2 WNA DPO Pinjol Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184816//sindikat_pinjol_ilegal_ditangkap-62Bv_large.jpg
Sindikat Pinjol Ilegal Ditangkap, 400 Orang Jadi Korban hingga Diperas Rp1,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184800//pinjol-Tt7I_large.jpg
Polisi Ciduk Sindikat Pinjol Ilegal, Modus Ancam Sebarkan Foto Bugil Nasabah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement