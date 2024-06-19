Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos Pangan Bakal Cair Tiap Bulan

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |17:58 WIB
Bansos Pangan Bakal Cair Tiap Bulan
Bansos beras cair. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ombudsman RI mengusulkan kepada pemerintah agar pemberian bantuan pangan dapat dilanjutkan setiap bulan karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Ombudsman sedang merancang sebuah saran kepada pemerintah sebelum akhir Juni, Ombudsman akan menyampaikan perlunya program bantuan pangan ini tetap dilaksanakan," ujar Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika usai meninjau penyaluran bantuan pangan dikutip Antara Rabu (19/6/2024).

Yeka menyebut bantuan pangan yang sudah berjalan sejak tahun lalu, sangat dinanti oleh keluarga penerima manfaat (KPM), meski pemerintah sudah menetapkan bahwa bantuan ini akan dilanjutkan pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

Lebih lanjut, Yeka menyebut bantuan pangan memiliki potensi untuk mengendalikan pasokan serta inflasi dan terlebih musim panen raya akan segera berakhir.

Dengan pemberian bantuan pangan setiap bulan, lanjut Yeka, secara otomatis pemerintah telah menjaga agar angka kemiskinan tidak bertambah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192470/blt_cair-m1bg_large.jpg
Penerima BLT Kesra Diminta Segera Ambil Rp900 Ribu hingga 31 Desember, Tak Dicairkan Akan Ditarik Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192377/blt_kesra-wIEf_large.jpg
BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos hingga 31 Desember 2025, Ini Cara Cek dan Ambilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191897/blt_rp8_juta-bScB_large.jpg
Pemerintah Akan Beri BLT Rp8 Juta untuk Pengungsi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191772/bencana-JI7V_large.jpg
Pengungsi Bencana Sumatera Akan Dapat BLT Rp8 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189548/bsu_di_desember-vti2_large.jpg
BLT Kesra Rp900.000 Kembali Cair, Begini Cara Ceknya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187951/menko_airlangga-96U5_large.jpg
7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement