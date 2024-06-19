Bansos Pangan Bakal Cair Tiap Bulan

JAKARTA - Ombudsman RI mengusulkan kepada pemerintah agar pemberian bantuan pangan dapat dilanjutkan setiap bulan karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Ombudsman sedang merancang sebuah saran kepada pemerintah sebelum akhir Juni, Ombudsman akan menyampaikan perlunya program bantuan pangan ini tetap dilaksanakan," ujar Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika usai meninjau penyaluran bantuan pangan dikutip Antara Rabu (19/6/2024).

Yeka menyebut bantuan pangan yang sudah berjalan sejak tahun lalu, sangat dinanti oleh keluarga penerima manfaat (KPM), meski pemerintah sudah menetapkan bahwa bantuan ini akan dilanjutkan pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

Lebih lanjut, Yeka menyebut bantuan pangan memiliki potensi untuk mengendalikan pasokan serta inflasi dan terlebih musim panen raya akan segera berakhir.

Dengan pemberian bantuan pangan setiap bulan, lanjut Yeka, secara otomatis pemerintah telah menjaga agar angka kemiskinan tidak bertambah.