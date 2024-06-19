Cegah Abrasi, Pembangunan Pengaman Pantai di Sumbawa Habiskan Rp17,5 Miliar

JAKARTA - Kementerian PUPR menggelontorkan anggaran Rp17,5 miliar untuk membangun pengaman pantai di Sumbawa.

"Pembangunan pengaman pantai akan melindungi pantai dari risiko abrasi dan erosi akibat terjangan ombak, sehingga akan melestarikan vegetasi dan kawasan permukiman di sekitar pantai," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resminya, Selasa (18/6/2024).

Untuk mencegah abrasi di Pantai Gelora, Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Direktorat Jenderal Sumber Daya Air membangun infrastruktur pengaman di dua lokasi yakni Pantai Gelora dan Sungai Menini. Untuk pengaman pantai, dibangun revetment beton sepanjang 181 meter dan dua buah bangunan jetty sepanjang 30 meter.

"Sementara untuk pekerjaan Sungai Menini kita melaksanakan konsep pengendalian banjir dengan perkuatan tebing masing-masing sepanjang 152 meter serta kegiatan normalisasi sepanjang 500 meter," tambah Kepala SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air BWS Nusa Tenggara I Andi Sulfikar.

Andi menambahkan pekerjaan di Sungai Menini bertujuan untuk melindungi kawasan penduduk dan kawasan perkebunan masyarakat dari banjir yang terjadi setiap tahunnya.