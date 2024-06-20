Mudahnya Split Bill Pakai MotionBank

JAKARTA - Buat kamu yang sedang akses artikel ini, pasti lagi bingung ya gimana nanti pas ketemu gebetan pertama kali di resto atau cafe favorit terus yang mesti bayar siapa nih?

Tenang, kebingungan kamu lumrah terjadi kok. Saat masih dalam proses mengenal satu sama lain, tentunya kamu ingin meninggalkan kesan terbaik dong ke gebetan, salah satunya dengan bayarin bill kalian pas ketemu.

Tapi, belakangan ini sistem split bill a.k.a bayar masing-masing atau gampangnya patungan menjadi cukup populer, terutama di kalangan generasi muda.

Kalau kamu masih bimbang untuk membuat keputusan bayar seluruh bill atau di-split berdua, artinya kamu wajib simak informasi ini baik-baik ya!

Pada dasarnya, memisahkan bill bisa diberlakukan saat membeli barang tertentu atau menggunakan jasa secara bersamaan, tentunya dengan kesepakatan bersama ya.

Contoh konkretnya sesaat setelah kamu dan gebetan first date, kamu membayar sebagian tagihan sesuai dengan porsi menu yang kamu pesan dan begitupun dengan si dia.

Tidak ada aturan baku yang mengharuskan salah satu di antara kalian untuk bayar seluruh tagihannya.

Harus ditekankan kembali, komunikasi antara kamu dan gebetan adalah kunci. Sampaikan terlebih dahulu dan buat kesepakatan untuk melakukan split bill.

Jika sudah sepakat, langsung deh kamu manfaatin fitur Split Bill yang ada di MotionBank milik PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT).

Melalui fitur Split Bill tersebut memungkinkan kamu dan pasangan untuk saling request transfer sejumlah uang yang telah disepakati.

Cukup pilih menu “Split Bill” pada dashboard aplikasi MotionBank, buat permintaan dana, isi nomor rekening yang akan menerima permintaan, nominal hingga pesan yang ingin disampaikan.

Untuk lebih jelas dan mempermudah kamu memahaminya, langsung aja akses link tutorial Split Bill berikut ini https://bit.ly/TutorSplitBill.