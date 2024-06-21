MNC Bank Pakai Laba Bersih Rp77,9 Miliar untuk Perkuat Permodalan

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank (BABP) usai melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2023 sekaligus Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Dalam pelaksanaannya, pemegang saham menyetujui seluruh agenda yang disampaikan Perseroan dalam RUPST dan RUPSLB tersebut.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna mengatakan, laba bersih perseroan tercatat meningkat 48,4% yoy dari Rp52,5 miliar menjadi Rp77,9 miliar pada akhir 2023.

"RUPST menyetujui seluruh laba bersih dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan," ujar Rita dalam RUPST MNC Bank di Jakarta, Jumat (21/6/2024).

Dalam RUPST, MNC Bank mengungkapkan pencapaian cemerlang atas kinerja pada tahun buku 2023.

Menurut Rita, MNC Bank berhasil meningkatkan aset menjadi Rp18,1 triliun, tumbuh 7,62 persen year-on-year (yoy) dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp16,9 triliun.

Sedangkan dana pihak ketiga yang dihimpun Perseroan mencapai Rp13,4 triliun, dengan penyaluran kredit hingga Rp10,3 triliun pada tahun 2023.

Dengan demikian, Rita juga menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi yang terjalin dan dukungan yang senantiasa diberikan oleh pemegang saham.

"Kami bersyukur atas capaian kinerja Perseroan yang sangat baik sepanjang 2023. Dalam kesempatan ini kami juga mengapresiasi seluruh lapisan pemangku kepentingan mulai dari karyawan, nasabah, regulator, dan mitra bisnis, atas kolaborasi harmonis yang telah berkontribusi pada pertumbuhan kinerja MNC Bank," jelas Rita.