HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Bank Batal Angkat Thomas Hartono Tulus Jadi Wakil Presiden Direktur

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |13:55 WIB
MNC Bank Batal Angkat Thomas Hartono Tulus Jadi Wakil Presiden Direktur
MNC Bank Gelar RUPS 2023. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) memutuskan membatalkan pengangkatan Thomas Hartono Tulus sebagai Wakil Presiden Direktur perseroan. Hal ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2023

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna menjelaskan, sebelumnya pengangkatan tersebut sesuai dengan hasil RUPSLB 4 Oktober 2022 dengan mata acara mengangkat Thomas Hartono Tulus sebagai Wakil Presiden Direktur perseroan.

"Membatalkan pengangkatan bapak Thomas Hartono Tulus sebagai Wakil Presiden Direktur perseroan yang diputuskan RUPSLB 4 Oktober 2022, adapun keputusan lainnya dalam RUPSLB tersebut tetap berlaku," ungkap Rita dalam RUPST MNC Bank di Jakarta, Jumat (21/6/2024).

Adapun Thomas Hartono Tulus memiliki rekam jejak yang panjang di industri perbankan lebih dari 25 tahun.

Thomas pernah menjabat di ABN AMRO, UOB, QNB, dan jabatan terakhirnya sebagai direktur utama Finmas pada 2020-2022.

Berikut susunan Dewan Komisaris MNC Bank terbaru.

Presiden Komisaris (Independen) : Ponky N. Pudjianto

Komisaris : Peter Fajar

Komisaris Independen : Frederikus P. Weoseke

Telusuri berita finance lainnya
