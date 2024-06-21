Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nafkah dari Ruben Onsu untuk Sarwendah per Bulan Capai Ratusan Juta

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |03:18 WIB
Nafkah dari Ruben Onsu untuk Sarwendah per Bulan Capai Ratusan Juta
Nafkah yang diberikan Ruben Onsu dan Sarwendah (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pasangan suami istri, Ruben Onsu dan Sarwendah menjadi viral usai dikabarkan bercerai. Oleh sebab itu, banyak netizen yang menyoroti pasangan tersebut termasuk uang bulanan yang didapatkan Sarwendah per bulan dari Ruben Onsu.

Ruben Onsu sendiri memiliki sebuah perusahaan yaitu PT Onsu Pangan Perkasa (OPP) yang didirikan pada tanggal 17 April 2017. Perusahaan tersebut mengembangkan kegiatannya di bidang makanan, khususnya pada bidang makanan cepat saji.

Salah satu produk yang paling populer dari perusahaan tersebut adalah Geprek Bensu yang dalam mendirikan usahanya cukup mendapatkan keuntungan besar. Hal terssebut dapat dilihat dari terdapat banyak gerai Geprek Bensu di Indonesia.

Selain itu, terdapat Bensu Nutrindo yang merupakan bisnis baru Ruben Onsu dengan adiknya yaitu Jordi Onsu yang baru dimulai pada Februari 2022 setelah PT Onsu Pangan Perkasa membeli saham dan aset dari PT Nutrindo Rana Sejahtera.

Bensu Nutrindo sendiri memiliki fokus pada produk frozen food seperti produk bakso, sosis, siomay dan otak-otak.

Selain memiliki perusahaan, Ruben Onsu juga memili kanal Youtube dengan 8,33 juta subscriber yaitu MOP (Media Onsu Perkasa). Konten yang ditayangkan pada kanal tersebut beragam seperti, horor, podcast, berita artis hingga peluncuran lagu. Tentunya dari kanal Youtube tersebut, Ruben mendapatkan banyak keuntungan dari adsense dan iklan-iklan brand ternama.

