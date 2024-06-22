Sumber Kekayaan Marshel Widianto yang Diusung Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Ini Daftarnya

JAKARTA - Marshel Widianto yang merupakan seorang komika yang diusung oleh Partai Gerindra sebagai calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan pada Pilkada 2024. Hal tersebut tentunya menuai sorotan dari masyarakat, salah satunya mengenai sumber kekayaannya.

Marshel Widianto sendiri merupakan seorang pelawak tunggal, aktor, dan presenter berkebangsaan Indonesia dan merupakan finalis Stand Up Comedy Academy musim ketiga.

Sebelum menjadi seorang komika, Marshel pernah menjalani sejumlah pekerjaan lainnya seperti, penonton bayaran hingga menjadi seorang asisten Adjis Doaibu.

Setelah itu, Marshel mencoba peruntungan pada dunia stand up comedy melalui komunitas selama dua tahun.

Setelah selama dua tahun ikut dalam komunitas tersebut, Marshel mengikuti ajang kompetisi Stand Up Comedy Academy musim 3 dan berhasil menjadi finalis 20 besar, dan kini namanya kian melambung berkat materi yang dibawakan.

Dengan popularitas dan nama besarnya, Marshel disebut sebut sebagai salah satu komika terkaya. Lantas, dari mana saja sumber kekayaan Marshel Widianto? Berikut beberapa sumber kekayaan Marshel Widianto: