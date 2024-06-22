Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sumber Kekayaan Marshel Widianto yang Diusung Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Ini Daftarnya

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |08:32 WIB
Sumber Kekayaan Marshel Widianto yang Diusung Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Ini Daftarnya
Marshel Widianto Calon Wakil Walikota (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Marshel Widianto yang merupakan seorang komika yang diusung oleh Partai Gerindra sebagai calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan pada Pilkada 2024. Hal tersebut tentunya menuai sorotan dari masyarakat, salah satunya mengenai sumber kekayaannya.

Marshel Widianto sendiri merupakan seorang pelawak tunggal, aktor, dan presenter berkebangsaan Indonesia dan merupakan finalis Stand Up Comedy Academy musim ketiga.

Sebelum menjadi seorang komika, Marshel pernah menjalani sejumlah pekerjaan lainnya seperti, penonton bayaran hingga menjadi seorang asisten Adjis Doaibu.

Setelah itu, Marshel mencoba peruntungan pada dunia stand up comedy melalui komunitas selama dua tahun.

Setelah selama dua tahun ikut dalam komunitas tersebut, Marshel mengikuti ajang kompetisi Stand Up Comedy Academy musim 3 dan berhasil menjadi finalis 20 besar, dan kini namanya kian melambung berkat materi yang dibawakan.

Dengan popularitas dan nama besarnya, Marshel disebut sebut sebagai salah satu komika terkaya. Lantas, dari mana saja sumber kekayaan Marshel Widianto? Berikut beberapa sumber kekayaan Marshel Widianto:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192610/anthony_josua-ZAai_large.jpg
Segini Kekayaan Fantastis Petinju Kelas Berat Anthony Joshua yang Alami Kecelakaan Maut di Nigeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/455/3192607/harta_kekayaan_mukesh_ambani-mpUJ_large.jpg
Harta Kekayaan Mukesh Ambani yang Resmi Jadi Orang Terkaya No 1 Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192425/hartono-C46y_large.png
Hartono Masuk Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Kuasai Bisnis Rokok hingga Bank Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444/letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/455/3191399/hartono_bersaudara-VMDk_large.jpg
Daftar 5 Keluarga Terkaya di Asia 2025, Ada dari Indonesia Berharta Rp707,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/455/3191957/elon_musk-ILlJ_large.jpg
Sumber Harta Kekayaan Elon Musk yang Resmi Tembus Rp12.500 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement