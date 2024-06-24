Sosok yang Bikin Nvidia Sukses Nyalip Apple

JAKARTA – Warganet yang memiliki minat dalam bidang teknologi sedang ramai memperbincangkan pencapaian dari salah satu perusahaan cip besar yaitu Nvidia.

CEO Nvidia sekaligus seorang insinyur elektro, Jensen Huang berhasil memperoleh pencapaian barunya yang berhasil melonjakkan nilai perusahaannya sebesar USD 3 triliun (Rp49.149 triliun). Perusahaan cip tersebut berhasil menyalip posisi perusahaan Apple.

Pencapaian Huang terus menjadi buah bibir hangat, terutama di Taiwan. Media lokal menggambarkan situasi itu sebagai “Jensanity”, istilah yang menggabungkan nama depannya, Jensen, dengan insanity (kegilaan) yang muncul terhadap sosok Huang.

Ini terjadi ketika regulator Amerika Serikat (AS) berencana menginvestigasi perusahaan-perusahaan teknologi besar, termasuk Nvidia, terkait dominasinya terhadap industri kecerdasan buatan (AI).

“Di Taiwan, dia juga dianggap sebagai putra daerah yang berhasil. Itu menyatukan orang-orang,” kata pengamat teknologi Bob O’Donnell, dilansir dari BBC, (23/6/2024).