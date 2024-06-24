Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Kenang Sosok Menteri BUMN Era Soeharto Tanri Abeng

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |07:20 WIB
Erick Thohir Kenang Sosok Menteri BUMN Era Soeharto Tanri Abeng
Erick Thohir kenang Tanri Abeng (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menteri BUMN era Soeharto Tanri Abeng meninggal dunia di usia 82 tahun. Tanri Abeng meninggal dunia hari ini Minggu, 23 Juni 2024 pada pukul 02:39 WIB di RS Medistra Jakarta.

Tanri Abeng adalah salah satu tokoh yang peduli dengan pendidikan di Indonesia. Kepeduliannya terhadap sektor pendidikan dia tunjukan dengan mendirikan Universitas Tanri Abeng atau Tanri Abeng University (TAU).

Universitas seluas 1 hektare, ini berlokasi di Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. TAU merupakan Boutique University yang dilengkapi ruang perkuliahan dengan model yang bervariasi, antara lain library, theatre, auditorium, research & publication centre, dan berbagai fasilitas lain.

Malang melintang di perusahaan multinasional dan pemerintahan, tahun 2011. Menurut penuturannya, pendanaan untuk membangun Universitas Tanri Abeng ini ia peroleh dari hasil menjual hotel Hotel Aryaduta yang ia miliki dari hasil bermitra dengan James Riady (pemilik Lippo Group) pada 1995 di Makassar.

