HOME FINANCE SMART MONEY

10 Cara Mendapatkan Uang dari APK, Yuk Dicoba!

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |18:58 WIB
10 Cara Mendapatkan Uang dari APK, Yuk Dicoba!
Ilustrasicara mendapatkan uang dari APk ( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ada 10 cara mendapatkan uang dari apk, yuk dicoba untuk Anda. Beberapa aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan uang secara cepat.

Apalagi, ada banyak aplikasi yang menghasilkan uang yang bisa siapa saja manfaatkan dan terunduh secara gratis di hp.

Berikut 10 cara mendapatkan uang dari apk, yuk dicoba untuk Anda dilansir dari berbagai sumber:

1. MPL

Anda sangat suka bermain game? Daripada hobi bermain game Anda sia-sia, Anda bisa mencoba bermain game di aplikasi MPL. Aplikasi MPL merupakan aplikasi eSport dengan berbagai macam game menarik yang bisa membantu Anda menghasilkan uang.

2. Cashzine

Aplikasi yang menghasilkan uang selanjutnya adalah Cashzine. Cashzine merupakan aplikasi penghasil uang dengan berbagai fitur menarik yang bisa membantu Anda menghasilkan uang.

Di Cashzine, Anda bisa mencari berita atau membaca suatu topik pembicaraan tertentu yang menurut Anda menarik.

3. Resso

Resso merupakan aplikasi streaming musik yang bisa sekaligus Anda gunakan untuk menghasilkan uang.

Bagaimana cara mendapatkan uang dari aplikasi Resso? Anda cukup mengirimkan undangan kepada teman Anda yang belum menggunakan aplikasi Resso untuk bergabung dengan Resso.

4. Tiktok

Tidak hanya menciptakan video pendek, TikTok juga bisa digunakan sebagai sumber pendapatan dengan berbagai metode. Pengguna memiliki kebebasan untuk memilih strategi yang sesuai untuk menghasilkan uang.

Halaman:
1 2
