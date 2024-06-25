Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tips MotionTrade, 3 Jenis Jaminan dalam Obligasi

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |16:23 WIB
Tips MotionTrade, 3 Jenis Jaminan dalam Obligasi
MotionTrade. (Foto: Okezone)
JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas saham nya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan beragam instrumen investasi pasar modal, seperti saham, reksa dana, obligasi, dan produk turunan lainnya.

Obligasi menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak menarik perhatian investor. Pasalnya, salah satu keuntungan investasi obligasi yaitu menawarkan imbal hasil (kupon) yang cukup optimal dibandingkan dengan deposito atau bunga bank. Selain itu, banyak investor memilih obligasi agar bisa memperoleh keuntungan yang stabil, serta risiko yang lebih minim.

Ada beberapa aset yang dapat dijadikan sebagai jaminan oleh emiten dalam penerbitan obligasi. Investor dapat melihat jaminan pada informasi yang tersedia di laporan teaser obligasi.

Jenis obligasi berdasarkan jaminannya disebut juga secured bond. MotionTrade telah merangkum 3 (tiga) jenis jaminan obligasi yang dapat diketahui investor, yaitu:

Halaman:
1 2
