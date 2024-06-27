Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Timnas Indonesia dan Euro 2024 Jadi Katalis Positif Pertumbuhan Pelanggan MNC Vision

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |20:44 WIB
Timnas Indonesia dan Euro 2024 Jadi Katalis Positif Pertumbuhan Pelanggan MNC Vision
A
A
A

JAKARTA - Gelaran pertandingan Euro 2024 dan Timnas Indonesia menjadi katalis positif terhadap kinerja PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV). Pasalnya jumlah basis pelanggan TV berbayar perseroan mencatatkan pertumbuhan di selang agenda olahraga tersebut.

“Dengan adanya berbagai acara bola seperti Timnas Indonesia dan Euro, hasilnya sangat baik sekali, khususnya untuk pertumbuhan pelanggan berbayar di K-Vision,” kata Direktur IPTV Endang Mayawati, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).

Terhitung sejak 21 Mei hingga 20 Juni 2024, terdapat peningkatan sebanyak 940 ribu pelanggan K-Vision.

Jumlah ini menggenapi total keseluruhan pelanggan TV berbayar perusahaan baik MNC Vision, K-Vision, dan MNC Play, yang pada akhir 2023 mencapai 12,9 juta.

Dari sisi in-house channel, IPTV juga mendapat benefit dari pengemasan konten-konten milik MNC Media yang memiliki pusaka konten lebih dari 300 ribu desain yang dibuat menjadi beberapa saluran TV berbayar.

“Performance dari seluruh pay TV kita sangat baik, bahwa 8 dari 20 channel kita masuk Top 20 Nielsen. Itu adalah konten milik kita sendiri.” lanjut Endang.

Halaman:
1 2
