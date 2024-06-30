Cara Cek NIK KTP Sudah Dibekukan atau Tidak

JAKARTA - Cara cek NIK KTP sudah dibekukan atau tidak. Masyarakat dapat melakukan pengecekan ini secara online dengan mudah.

Masyarakat yang NIK KTP nya dibekukan tidak perlu merasa khawatir karena terdapat pula cara mengaktifkan kembali NIK KTP yang dibekukan secara online dengan mudah.

Penataan kependudukan sementara NIK dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Penonaktifan NIK KTP Jakarta tersebut diberlakukan untuk masyarakat yang sudah tidak lagi berdomisili di Jakarta.

“Alamat pemilik KTP harus sesuai dengan domisili Kepala Keluarga (KK) jika ingin menumpang alamat, agar NIK-nya tidak bermasalah atau terkendala,” ujar Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin dikutip dari akun resmi Dukcapil Jakarta, Minggu (30/6/2024).

Berikut cara cek NIK KTP sudah dibekukan atau tidak melalui website data warga dukcapil :