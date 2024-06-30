Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Mau Wawancara Kerja? Ini Barang yang Harus Dibawa

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |20:14 WIB
Mau Wawancara Kerja? Ini Barang yang Harus Dibawa
Hal yang harus dibawa saat wawancara kerja (Foto: Freepik)
JAKARTA - Para pelamar pastikan membawa 3 barang penting ini pada saat melakukan wawancara kerja. Hal tersebut dapat menambah nilai dari pelamar pada saat wawancara kerja.

Pada saat melamar pekerjaan, salah satu tahapan seleksi yang akan dihadapi adalah tahapan wawancara. Pada tahapan tersebut, para pelamar biasanya akan bertemu langsung dengan Human Resource Development (HRD) dari perusahaan tersebut.

Sehingga, para pelamar kerja harus mempersiapkan diri untuk melalui tahapan wawancara. Salah satunya adalah mempersiapkan barang penting yang harus dibawa ketika wawancara kerja.

Dilansir dari Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan, Minggu (30/6/2024), berikut barang penting yang harus dibawa pada saat wawancara kerja:

1. CV

Barang yang paling penting untuk dibawa ketika wawancara kerja adalah CV atau resume. Walaupun pelamar kerja sudah mengirimkan soft file dari dokumen tersebut, para pelamar tetap wajib untuk membawa hard file dari dokumen tersebut.

2. Catatan Pertanyaan

Para pelamar dapat membawa catatan pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai perusahaan atau posisi yang dilamar. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pelamar serius dan tertarik dengan kesempatan kerja yang dilamar.

