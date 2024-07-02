IHSG Berpotensi Menguat pada Level 7.224

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat di kisaran 7.000 – 7.224 pada sepanjang perdagangan hari ini, Selasa (2/7/2024).

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya penguatan IHSG berlanjut dengan ditopang oleh saham-saham big caps secara kompak (tidak terfokus pada grup-grup tertentu saja) dan terjadi net buy asing sebesar 270 miliar.

"Penguatan IHSG menembus level 7000 mengkonfirmasi pola falling wedge dan juga menegaskan bahwa IHSG masih bergerak dalam tren sideways sejak bulan Mei 2022," tulis William dalam analisisnya, Selasa (2/7/2024).

Menurut dia, sampai dengan perdagangan kemarin, belum ada indikasi kemungkinan terjadinya koreksi dalam waktu dekat.

Sedangkan sentimen eksternal yaitu debat capres Amerika, memiliki peran dalam pergerakan USD dan potensi arah kebijakan BI saat menghadapi volatilitas pergerakan nilai tukar.