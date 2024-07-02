Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berpotensi Menguat pada Level 7.224

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |07:40 WIB
IHSG Berpotensi Menguat pada Level 7.224
IHSG berpotensi menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat di kisaran 7.000 – 7.224 pada sepanjang perdagangan hari ini, Selasa (2/7/2024).

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, dari perdagangan sebelumnya penguatan IHSG berlanjut dengan ditopang oleh saham-saham big caps secara kompak (tidak terfokus pada grup-grup tertentu saja) dan terjadi net buy asing sebesar 270 miliar.

"Penguatan IHSG menembus level 7000 mengkonfirmasi pola falling wedge dan juga menegaskan bahwa IHSG masih bergerak dalam tren sideways sejak bulan Mei 2022," tulis William dalam analisisnya, Selasa (2/7/2024).

Menurut dia, sampai dengan perdagangan kemarin, belum ada indikasi kemungkinan terjadinya koreksi dalam waktu dekat.

Sedangkan sentimen eksternal yaitu debat capres Amerika, memiliki peran dalam pergerakan USD dan potensi arah kebijakan BI saat menghadapi volatilitas pergerakan nilai tukar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/278/3175358/ihsg_ditutup_melemah-QlRp_large.jpeg
IHSG Ditutup Melemah ke 8.166 Usai Pelantikan Pejabat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/278/3175291/ihsg_sesi_i-6VPr_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke 8.127
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3175017/ihsg_sesi_i-3GLf_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.182
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3174963/ihsg_dibuka_menguat-DhRT_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Cetak Rekor, Sentuh 8.182
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/278/3174720/ihsg_dibuka_menguat-dGoT_large.jpg
IHSG Awal Pekan Dibuka Menguat ke 8.155
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/278/3174703/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-kd8I_large.jpg
IHSG Pekan Ini Berpotensi Menguat ke Level 8.168
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement