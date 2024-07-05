Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Total Aset Negara Indonesia Capai Rp13.072,8 Triliun pada Akhir 2023

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |07:02 WIB
Total Aset Negara Indonesia Capai Rp13.072,8 Triliun pada Akhir 2023
Aset negara tembus Rp13.000 triliun (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia memiliki aset negara senilai Rp13.072,8 triliun per 31 Desember 2023. Menurut data yang telah diaudit dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022, aset tersebut meningkat sekitar 6,06% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tercatat sebesar Rp12.325,45 triliun.

Tidak hanya aset, kondisi keuangan pemerintah juga terlihat dari total kewajiban negara sebesar Rp9.536,7 triliun dan posisi ekuitas negara sebesar Rp3.536,1 triliun. Kewajiban pemerintah meningkat dibandingkan catatan tahun 2022 yang sebesar Rp8.920,56 triliun, sementara ekuitas naik sedikit dari Rp3.404,89 triliun.

"Kenaikan ekuitas tahun 2023 tanpa revaluasi aset adalah pertama kalinya terjadi sejak pelaporan keuangan berbasis akrual ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari membaiknya kinerja penerimaan negara yang diikuti dengan belanja pemerintah yang semakin berkualitas," ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga mengumumkan Laporan Operasional (LO) Tahun 2023 dengan Pendapatan Operasional mencapai Rp3.083,2 triliun dan Beban Operasional sebesar Rp3.111,7 triliun, menghasilkan Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp28,4 triliun.

Sementara itu, tercatat Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp60,1 triliun, yang menghasilkan Surplus total LO Tahun 2023 mencapai Rp31,6 triliun.

"Surplus LO Tahun 2023 merupakan yang pertama kali terjadi sejak penerapan akuntansi berbasis akrual atau sejak laporan operasional mulai disusun pada 2015," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175770/lpdp_defisit-K5WH_large.jpg
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Defisit 3 Tahun Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163694/ekonomi_ri-1oFO_large.jpg
Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,4 Persen pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162040/ekonomi_ri_semester_ii_2025-SeRl_large.jpg
Ekonomi RI Diprediksi Melemah 4,99 Persen di Semester II 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160863/ekonomi_ri_kuartal_ii_2025-NPQh_large.jpg
Data Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen di Kuartal II-2025 Bikin Kaget 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160765/ekonomi_ri_kuartal_ii_2025-v2D4_large.jpg
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12 Persen Bikin Kaget, Istana Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/320/3160538/ekonomi_ri_kuartal_ii_2025-TM2y_large.jpg
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12 Persen di Kuartal II-2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement