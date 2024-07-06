Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gaji PNS Mojokerto yang Bugil Bareng Pegawai Honorer

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |04:19 WIB
Gaji PNS Mojokerto yang Bugil Bareng Pegawai Honorer
Gaji PNS mojokerto yang digrebek lagi bugil bareng tenaga honorer (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang PNS di Mojokerto yang berinisial RP (34 tahun) digerebek oleh suaminya pada saat kondisi tidak mengenakan pakaian bersama seorang honorer Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang berinisial IM (40 tahun).

IM sendiri merupakan warga Desa Sidomulyo dan RPmerupakan warga Jalan Malabar. Keduanya sama-sama berdinas di bagian administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto.

RPsendiri merupakan seorang PNS yang memiliki jabatan analis pembangunan di Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto. Lalu, IM sendiri merupakan warga Desa Sidomulyo, Bangsal, Mojokerto yang memang bekerja dalam satu ruangan dengan RPdi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto.

Kasus penggerebekan keduanya sendiri terjadi di Perumahan Griya Dahayu Desa Sambiroto, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Pada saat digerebek keduanya sedang dalam kondisi tidak berpakaian.

Keduanya pun langsung dibawa ke balai desa dan para warga juga mendatangkan perangkat desa juga kepolisian Polsek Sooko.

Pada saat dibawa ke balai desa, kedua belah pihak didatangkan untuk dilakukan sebuah mediasi. Namun pada saat melakukan mediasi, suami sang perempuan tetap tidak menerima yang akhirnya membuat keduanya dibawa ke unit PPA Polres Mojokerto agar dapat diproses secara hukum lebih lanjut.

Kasus penggerebekan seorang PNS tersebut menuai pertanyaan mengenai gaji dari seorang PNS. Berikut ulasan mengenai gaji PNS.

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Bugil PNS Bugil gaji Uang Gaji PNS PNS
