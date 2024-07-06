Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Minta Masyarakat Laporkan Perusahaan Investasi Tak Logis

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |17:10 WIB
OJK Minta Masyarakat Laporkan Perusahaan Investasi Tak Logis
OJK minta Masyarakat Hati-Hati soal Perusahaan Investasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kasus penghimpunan dan pengelolaan dana investor tanpa legalitas menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terlebih setelah viral terjadinya kerugian investor di PT Waktunya Beli Saham (WBS) milik Ahmad Rafif Raya.

Kepada publik, OJK meminta investor atau nasabah untuk mengecek kelengkapan izin atau sertifikat perorangan atau badan usaha yang menawarkan investasi di seluruh industri pasar modal.

“Kelengkapan perizinan tersebut meliputi, WMI, WPPE, Penasihat Investasi, Manajer Investasi, serta Perusahaan Efek. Daftar tersebut dapat ditanyakan dan dipastikan ke OJK.” kata Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) OJK, Hudiyanto, kepada wartawan, Sabtu (6/7/2024).

Hudi menuturkan OJK sedang mengembangkan pasar modal yang semakin kredibel dan terpercaya.

Masyarakat diimbau untuk menghindari penawaran investasi dengan menitipkan dana serta menjanjikan keuntungan fantastis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176630/kegiatan_usaha-GiNg_large.jpg
Kegiatan Usaha Golden Eagle Ditutup yang Tawarkan Hapus Utang, Menyesatkan Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176440/kepemilikan_asing_di_pinjol-tXg2_large.jpg
OJK: Kepemilikan Asing di Pinjol Maksimal 85 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175851/ojk-XvYR_large.jpg
OJK Temukan Kelemahan Sistem Keamanan Siber di Sejumlah Sekuritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175646/keuangan-iDe4_large.jpg
Waspada Perang Dagang Berlanjut, Bagaimana Nasib Ekonomi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175643/ketua_ojk-gq5y_large.png
OJK: Sektor Jasa Keuangan Indonesia Tetap Stabil di Tengah Gejolak Ekonomi Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172849/ojk-mclo_large.jpg
Eks Bos Investree Adrian Gunadi Ditangkap, Ternyata Punya Izin Tinggal di Qatar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement