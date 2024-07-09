Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

RI Bangun 43 Bendungan Baru dalam 10 Tahun

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |13:37 WIB
RI Bangun 43 Bendungan Baru dalam 10 Tahun
Wapres resmikan bendungan di Cipanas (Foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah telah membangun 43 bendungan baru dalam kurun waktu 10 tahun. Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan salah satu bendungan yang dibangun adalah Bendungan Cipanas di Sumedang, Jawa Barat.

“Dalam 10 tahun terakhir, ini kerjaannya pak Menteri PUPR, Pak Basuki ini, sudah dibangun 43 bendungan dan lebih dari 1 juta hektar jaringan irigasi. Salah satunya adalah yang sekarang kita resmikan yaitu Bendungan Cipanas ini yang merupakan usaha pemerintah meningkatkan pengelolaan air dan menjaga ketahanan pangan negeri ini,” ujar Wapres dalam sambutannya saat meresmikan Bendungan Cipanas.

Pada kesempatan itu, Wapres mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya air yang besar dengan curah hujan mencapai 2,78 triliun meter kubik per tahun. Namun demikian dari potensi tersebut baru sekitar 700 miliar meter kubik yang bisa dimanfaatkan.

“Suplai air yang besar ini belum diiringi dengan kemampuan penampungan yang optimal, sehingga sebagian besar air hujan tersebut mengalir terbuang ke laut. Untuk itu, pembangunan infrastruktur air seperti Bendungan sangat penting demi memaksimalkan pengelolaan air,” katanya.

Bendungan Cipanas ini, kata Wapres, akan menyediakan berbagai fungsi pemenuhan kebutuhan masyarakat mulai dari sumber irigasi pertanian, sumber air baku, pengendali banjir dan pembangkit listrik.

“Selain itu, bendungan ini akan membantu meningkatkan intensitas tanam dan produktivitas lahan pertanian di daerah ini. Dan tidak lupa juga Bendungan ini juga berpotensi untuk dijadikan daerah wisata baru. Nanti ini tempat wisata di sini,” ujarnya.

