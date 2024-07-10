Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Ganti Plat Nomor Bisa Menghindari Mata Elang?

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |22:00 WIB
Apakah Ganti Plat Nomor Bisa Menghindari Mata Elang?
Plat Nomor Ganti (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apakah ganti plat nomor bisa menghindari mata elang? Sosok mata elang biasanya ditakuti oleh para pemilik kendaraan yang masih memiliki tunggakan.

Fenomena mata elang atau penagih utang lapangan yang bertugas mencari kendaraan dengan tunggakan kredit, semakin meresahkan masyarakat.

Debt collector atau penagih utang seringkali dikenal dengan julukan mata elang. Sebutan ini umumnya digunakan untuk penagih utang yang bekerja untuk perusahaan leasing atau dealer motor.

Julukan mata elang diberikan karena para debt collector dianggap memiliki penglihatan tajam seperti burung elang dalam mengidentifikasi nomor polisi debitur yang menunggak kredit kendaraan.

Mata elang sendiri bertugas menjadi agen penagih utang yang mengumpulkan pembayaran kredit kendaraan para debitur yang masih nunggak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177242/ri_swiss-uxec_large.jpg
Dongkrak Ekonomi, RI-Swiss Perkuat Komoditas Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175770/lpdp_defisit-K5WH_large.jpg
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Defisit 3 Tahun Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163694/ekonomi_ri-1oFO_large.jpg
Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,4 Persen pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162040/ekonomi_ri_semester_ii_2025-SeRl_large.jpg
Ekonomi RI Diprediksi Melemah 4,99 Persen di Semester II 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160863/ekonomi_ri_kuartal_ii_2025-NPQh_large.jpg
Data Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen di Kuartal II-2025 Bikin Kaget 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160765/ekonomi_ri_kuartal_ii_2025-v2D4_large.jpg
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,12 Persen Bikin Kaget, Istana Buka Suara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement