Apakah Ganti Plat Nomor Bisa Menghindari Mata Elang?

JAKARTA - Apakah ganti plat nomor bisa menghindari mata elang? Sosok mata elang biasanya ditakuti oleh para pemilik kendaraan yang masih memiliki tunggakan.

Fenomena mata elang atau penagih utang lapangan yang bertugas mencari kendaraan dengan tunggakan kredit, semakin meresahkan masyarakat.

Debt collector atau penagih utang seringkali dikenal dengan julukan mata elang. Sebutan ini umumnya digunakan untuk penagih utang yang bekerja untuk perusahaan leasing atau dealer motor.

Julukan mata elang diberikan karena para debt collector dianggap memiliki penglihatan tajam seperti burung elang dalam mengidentifikasi nomor polisi debitur yang menunggak kredit kendaraan.

Mata elang sendiri bertugas menjadi agen penagih utang yang mengumpulkan pembayaran kredit kendaraan para debitur yang masih nunggak.