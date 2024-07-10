Rajin Nabung Bisa Dapet Mobil, Cuma di MNC Bank!

Rajin menabung di MNC Bank bisa dapat mobil (Foto: MNC Bank)

JAKARTA – Rajin menabung di MNC Bank bisa dapat mobil lho. Banyak dari kita yang sudah mengetahui manfaat menabung tapi tidak jarang mengabaikannya. Namun begitu, banyak juga dari kita yang telah memiliki kebiasaan menabung secara rutin dan disiplin demi tercapai tujuan finansial tertentu.

PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) bagian dari MNC Group (BHIT) secara tidak langsung telah memotivasi masyarakat untuk membiasakan diri menabung secara rutin, dengan mengapresiasi mereka yang rajin melakukan top-up saldo tabungannya melalui Program Tabungan Dahsyat Undian.

Tabungan Dahsyat Undian merupakan salah satu program tabungan unggulan yang dipersembahkan MNC Bank untuk nasabah, dengan memberikan berbagai hadiah istimewa kepada nasabah yang rutin menabung di MNC Bank. Melalui program tersebut, nasabah memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah total miliaran rupiah, dengan grand prize berupa 1 unit mobil Toyota Fortuner dan 1 unit mobil Hyundai Stargazer yang akan diundi pada akhir periode program.

Secara resmi program Tabungan Dahsyat Undian dimulai sejak 1 Juli 2024 dan akan berlangsung hingga 31 Desember 2024. Selama periode program, MNC Bank akan mengundi setiap bulannya beragam hadiah istimewa, tidak hanya mobil sebagai grand prize, disuguhkan pula uang tunai total Rp660 juta, voucher menginap 2 malam di Park Hyatt Jakarta dan The Westin Resort Nusa Dua Bali, serta smartphone Samsung S24 Ultra.

Untuk mengikuti program seru tersebut sangat mudah. Kamu cukup penuhi persyaratan berikut:

1. Kamu harus menjadi nasabah perorangan MNC Bank, cukup memiliki rekening Tabungan MNC / Tabungan Bunga Khusus / Tabungan Pelajar.

2. Pastikan saldo rata-rata rekening tabunganmu dalam 1 bulan sebesar minimum Rp10 juta.

3. Khusus undian grand prize mobil, kamu harus mempertahankan saldo rata-rata rekening tabungan minimum Rp500 Juta selama 6 bulan.

Pelajari syarat dan ketentuan lengkapnya di sini https://bit.ly/Dahsyat-Undian agar kamu dapat memaksimalkan kesempatan menang undian program ini.