Klaim Asuransi Kredit Capai Rp3,9 Triliun Kuartal I-2024, Ini Respon OJK

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menilai, klaim lini usaha asuransi kredit yang meningkat 35,5% menjadi Rp3,9 triliun di kuartal I-2024 masih dalam taraf wajar.

Data tersebut berdasarkan catatan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

BACA JUGA: OJK Ungkap Ada 411 Aduan Pelanggaran Debt Collector

“OJK memandang peningkatan klaim asuransi kredit masih dalam taraf wajar,” kata Ogi dikutip Antara, Jumat (12/7/2024).

Ogi menyampaikan, OJK terus mendorong dan memantau seluruh Perusahaan Asuransi segera melakukan penyesuaian produk asuransi kredit berdasarkan POJK 20 tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah.

Selain itu, Perusahaan Asuransi yang telah menyesuaikan produk asuransi kredit juga didorong untuk segera melakukan perubahan perjanjian kerja sama dengan lembaga penyedia kredit seperti perbankan, pembiayaan dan fintech P2P Lending.