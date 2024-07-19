Wall Street Anjlok Imbas Kecemasan Investor Meningkat

JAKARTA - Wall Street ditutup anjlok pada penutupan perdagangan Kamis (18/7/2024) waktu setempat. Bursa saham AS turun tajam karena kecemasan investor meningkat.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI), turun 533,06 poin, atau 1,29%, menjadi 40.665,02, S&P 500 (.SPX), turun 43,68 poin, atau 0,78%, menjadi 5.544,59 dan Nasdaq Composite (.IXIC), turun 125,70 poin, atau 0,7%, menjadi 17.871,22.

Ketiga indeks saham utama AS mengalami kerugian, dan saham unggulan Dow mengalami penurunan paling besar. Indeks utaman menghentikan serangkaian rekor penutupan tertinggi berturut-turut.

Aksi jual kembali terjadi sehari setelah Nasdaq membukukan penurunan satu hari terbesar sejak Desember 2022 dan sektor chip (.SOX) mengalami penurunan%tase harian terbesar sejak kepanikan penutupan terkait pandemi pada Maret 2020.

"Selama dua minggu terakhir kami telah melihat rotasi ke sektor lain termasuk saham berkapitalisasi menengah dan saham berkapitalisasi kecil, yang telah menjadi penghambat besar," kata Tim Ghriskey, ahli strategi portofolio senior di Ingalls & Snyder di New York.