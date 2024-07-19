Investasi di RI Tembus Rp534 Triliun per Juni 2024

SEMARANG - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) melaporkan portofolio penjaminan infrastruktur perusahaan di seluruh Indonesia.

Deputi Direktur Bidang III PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Muhammad Ridho menyatakan total nilai investasi di seluruh Indonesia mencapai Rp534 triliun per Juni 2024. Dengan rincian proyek infrastruktur mencapai rp471 triliun dan non infrastruktur mencapai Rp63 triliun.

Dia menjelaskan total jumlah penjaminannya sebanyak 53 proyek yang terdiri dari 45 proyek infrastruktur dan 8 proyek non infrastruktur.

"Total nilai penjaminannya mencapai Rp99 triliun dengan rincian Rp91 triliun nilai penjaminan proyek infrastruktur Rp8 triliun nilai penjaminan proyek non infrastruktur," ujarnya dalam acara "Press Tour dan Site Visit Proyek KPBU SPAM Semarang Barat" di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/7/2024).