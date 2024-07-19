Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jalur Masuk 7 Barang Impor Ini Bakal Dipindah ke Indonesia Timur

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |18:12 WIB
Jalur Masuk 7 Barang Impor Ini Bakal Dipindah ke Indonesia Timur
Jalur Masuk 7 Barang Impor Bakal Dipindahkan ke Indonesia Timur. (Foto: Okezone.com/Pelindo)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian berencana memindahkan jalur masuk tujuh barang impor ke pelabuhan yang berada di Indonesia Timur. Hal ini bertujuan mengurangi barang impor yang masuk ke pasar dalam negeri.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, tujuh barang impor yang rencananya dipindahkan ke Indonesia Timur seperti, Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), pakaian jadi, aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, dan kosmetik.

"Nah tujuh ini tadi kalau memang di sini (Jawa) overcapacity, maka sebagusnya tujuh item ini importnya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan yang di luar Jawa," ujar Zulhas di Kantornya, Jumat (19/7/2024).

Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan situasi padatnya pelabuhan di Pulau Jawa itu membuat sistem pengawasan terkendala. Hal ini lah yang menyebabkan barang-barang impor sulit terdeteksi masuk Indonesia.

"Tentu nanti kami punya kesepahaman yang nanti akan di bahas lebih lanjut, kalau memang di Jawa pelabuhja sudah padat, misal di Priok, Surabaya, sehingga mungkin melakukan pemeriksaan secara detail ada kendala," kata Zulhas.

"Oleh karena itu bagus untuk 7 item yang sudah diputuskan dalam ratas, kalau disini over, di jawa, maka sebagusnya 7 item ini impor masuk dari pelabuhan di luar jawa," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/320/3099615/ri-stop-impor-pangan-di-2025-fokus-ke-produksi-petani-DRIipMq8cj.jpg
RI Stop Impor Pangan di 2025, Fokus ke Produksi Petani!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/320/3096938/ri-stop-impor-beras-dan-gula-pada-2025-vuESrUk0T8.jpg
RI Stop Impor Beras dan Gula pada 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091665/prabowo-tahun-2025-kita-tak-akan-impor-beras-lagi-Dt8Gz2KQhk.jpg
Prabowo: Tahun 2025 Kita Tak Akan Impor Beras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091502/indonesia-stop-impor-daging-domba-aoStgckFmJ.jpg
Indonesia Stop Impor Daging Domba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/320/3087185/darurat-barang-impor-ilegal-menperin-harap-penindakan-bukan-cuma-gimmick-bnTLGxFTtu.jpg
Darurat Barang Impor Ilegal! Menperin Harap Penindakan Bukan Cuma Gimmick
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/320/3086010/ini-bukti-indonesia-dibanjiri-barang-impor-nilainya-tembus-usd21-94-miliar-per-oktober-2024-ae5QrOu4Vg.jpg
Ini Bukti Indonesia Dibanjiri Barang Impor, Nilainya Tembus USD21,94 Miliar per Oktober 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement