HOME FINANCE MARKET UPDATE

Dear Investor, Simak 5 Aksi Emiten Hari Ini

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |06:09 WIB
Dear Investor, Simak 5 Aksi Emiten Hari Ini
Aksi korporasi hari ini (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi saham pada perdagangan hari ini. Di antaranya MIKA, CBUT hingga WEHA.

Mengutip informasi saham BEI, Selasa (30/7/2024), para emiten ada yang menyampaikan informasi pembayaran dividen hingga RUPS.

Berikut aksi emiten pada hari ini:

1. MIKA

Pemberitahuan RUPS Rencana PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk di Mitra Keluarga Kalideres, Auditorium Lt. 6. Jl. Peta Selatan No. 1, RW. 11, Kalideres, Kec. Kalideres, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11840

2. CBUT

Pemberitahuan RUPS Rencana PT Citra Borneo Utama Tbk di Jakarta

Halaman:
1 2
