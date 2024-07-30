JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi saham pada perdagangan hari ini. Di antaranya MIKA, CBUT hingga WEHA.
Mengutip informasi saham BEI, Selasa (30/7/2024), para emiten ada yang menyampaikan informasi pembayaran dividen hingga RUPS.
Berikut aksi emiten pada hari ini:
1. MIKA
Pemberitahuan RUPS Rencana PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk di Mitra Keluarga Kalideres, Auditorium Lt. 6. Jl. Peta Selatan No. 1, RW. 11, Kalideres, Kec. Kalideres, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11840
2. CBUT
Pemberitahuan RUPS Rencana PT Citra Borneo Utama Tbk di Jakarta