Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Melemah 0,65% ke Level 7.241

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |16:26 WIB
IHSG Ditutup Melemah 0,65% ke Level 7.241
IHSG melemah hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 47,03 poin atau 0,65% ke level 7.241 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Selasa (30/7/2024).

Pada penutupan perdagangan terdapat 260 saham menguat, 305 saham melemah dan 220 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp8,8 triliun dari 13,8 miliar saham yang diperdagangkan dan ditransaksikan sebanyak 1 juta kali.

Indeks LQ45 turun 1,07 persen ke 910,756, indeks JII turun 1,27 persen ke 509,846, indeks IDX30 turun 1,01 persen ke 452,977 dan indeks MNC36 turun 1,08 persen ke 341,348.

Untuk indeks sektoral kompak melemah ada sektor energi 0,34 persen, barang baku 0,2 persen, industri 0,39 persen, konsumer non siklikal 0,11 persen, keuangan 0,22 persen, properti 0,14 persen, teknologi 0,05 persen, infrastruktur 1,24 persen, transportasi 1,38 persen.

Sedangkan sektor yang menguat hanya konsumer siklikal 0,19 persen dan kesehatan 0,51 persen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181823/ihsg_ditutup_menguat-Hj4s_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melesat ke Level 8.337
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181688/mnc_sekuritas-vyAq_large.jpg
Jangan Lewatkan IG Live MNC Sekuritas: Unboxing MotionTrade Lite Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181567/ihsg_ditutup_menguat-vw6l_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.318
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181514/purbaya-r6eJ_large.jpg
Dirut BEI Akui sejak Purbaya Jadi Menkeu IHSG Catat Rekor Tertinggi 6 Kali
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement