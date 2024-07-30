IHSG Ditutup Melemah 0,65% ke Level 7.241

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 47,03 poin atau 0,65% ke level 7.241 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Selasa (30/7/2024).

Pada penutupan perdagangan terdapat 260 saham menguat, 305 saham melemah dan 220 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp8,8 triliun dari 13,8 miliar saham yang diperdagangkan dan ditransaksikan sebanyak 1 juta kali.

Indeks LQ45 turun 1,07 persen ke 910,756, indeks JII turun 1,27 persen ke 509,846, indeks IDX30 turun 1,01 persen ke 452,977 dan indeks MNC36 turun 1,08 persen ke 341,348.

Untuk indeks sektoral kompak melemah ada sektor energi 0,34 persen, barang baku 0,2 persen, industri 0,39 persen, konsumer non siklikal 0,11 persen, keuangan 0,22 persen, properti 0,14 persen, teknologi 0,05 persen, infrastruktur 1,24 persen, transportasi 1,38 persen.

Sedangkan sektor yang menguat hanya konsumer siklikal 0,19 persen dan kesehatan 0,51 persen.