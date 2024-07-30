Harta Orang Terkaya Indonesia Tembus Rp1.000 Triliun, Kalahkan Miliarder Thailand

JAKARTA - Indonesia dan Thailand punya deretan miliarder yang masuk dalam daftar orang terkaya dunia versi Forbes tahun 2024. Orang terkaya di Indonesia dan Thailand punya kekayaan tembus Rp1.000 triliun.

Sumber kekayaan orang terkaya di Indonesia berasal dari bisnis petrokimia dan energi. Sementara itu, para miliader Thailand telah mengalihkan kekayaannya dari bisnis pakan ternak hingga agribisnis.

Saat ini orang terkaya di Indonesia adalah Pragojo Pangestu. Sedangkan orang terkaya di Thailand adalah Dhanin Chearvanont. Ternyata harta miliarder RI lebih banyak dan bisa mengalahkan miliarder Thailand.

Orang terkaya di Indonesia Prajogo Pangestu memiliki harta kekayaan USD61,4 miliar atau setara Rp1.000,8 triliun. Dengan kekayaan sebanyak ini, Prajogo Pangestu menduduki peringkat 25 dalam daftar orang terkaya di dunia 2024