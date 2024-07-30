Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Orang Terkaya Indonesia Tembus Rp1.000 Triliun, Kalahkan Miliarder Thailand

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |04:35 WIB
Harta Orang Terkaya Indonesia Tembus Rp1.000 Triliun, Kalahkan Miliarder Thailand
Harta orang terkaya RI kalahkan miliarder Thailand (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia dan Thailand punya deretan miliarder yang masuk dalam daftar orang terkaya dunia versi Forbes tahun 2024. Orang terkaya di Indonesia dan Thailand punya kekayaan tembus Rp1.000 triliun.

Sumber kekayaan orang terkaya di Indonesia berasal dari bisnis petrokimia dan energi. Sementara itu, para miliader Thailand telah mengalihkan kekayaannya dari bisnis pakan ternak hingga agribisnis.

Saat ini orang terkaya di Indonesia adalah Pragojo Pangestu. Sedangkan orang terkaya di Thailand adalah Dhanin Chearvanont. Ternyata harta miliarder RI lebih banyak dan bisa mengalahkan miliarder Thailand.

Orang terkaya di Indonesia Prajogo Pangestu memiliki harta kekayaan USD61,4 miliar atau setara Rp1.000,8 triliun. Dengan kekayaan sebanyak ini, Prajogo Pangestu menduduki peringkat 25 dalam daftar orang terkaya di dunia 2024

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement