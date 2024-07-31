Vietjet Raih Laba Rp762 Miliar, Naik 690%

JAKARTA - Perusahaan Saham Gabungan Vietjet Aviation (VJC) mencatat Laporan keuangan semester pertama tahun 2024. Dalam enam bulan pertama tahun 2024, kinerja Vietjet melampaui capaian sebelum pandemi pada tahun 2019 dengan mengangkut sebanyak 13,1 juta penumpang dalam 70.154 penerbangan yang aman.

Pada kuartal kedua tahun 2024, Vietjet mencatatkan pendapatan dari transportasi udara sebesar VND15,128 triliun (sekitar Rp9 triliun) dan laba sebesar VND517 miliar (sekitar Rp35,1 miliar), dengan pertumbuhan tahunan (YoY) masing-masing sebesar 23% dan 683%.

"Selama periode enam bulan, pendapatan kumulatif dari transportasi udara Vietjet mencapai VND32,893 triliun (sekitar Rp23 triliun), atau meningkat 31% dibandingkan tahun sebelumnya," tulis keterangan tertulisnya, Rabu (31/7/2024).

Selain itu, laba sebelum pajak mencapai VND1,174 triliun (sekitar Rp762 miliar), atau melonjak 690% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan konsolidasi Vietjet untuk H1/2024 juga mencapai VND34,016 triliun (sekitar Rp22 triliun), sementara laba konsolidasi sebelum pajak mencapai VND1,311 triliun (sekitar Rp847 miliar).