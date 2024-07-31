Hutama Karya Raup Laba Rp369 Miliar pada Semester I-2024

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) meraih laba bersih senilai Rp396 Miliar jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023 senilai Rp33,73 Miliar.

Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto mengatakan bahwa berdasarkan laporan keuangan unaudited, selain mencetak laba bersih pada Semester I 2024, Hutama Karya juga mencatatkan pertumbuhan aset perusahaan hingga konsistensi pada ketercapaian pendapatan.

Perusahaan membukukan pendapatan senilai Rp12,4 Triliun, sementara total aset perusahaan sebesar Rp188,8 Triliun atau mengalami kenaikan 28,79% (YoY). Dari sisi EBITDA, perusahaan membukukan realisasi sebesar Rp1,7 Triliun, sementara ekuitas perusahaan meningkat signifikan.

"Posisi ekuitas hingga Semester I 2024 ini adalah Rp135,6 Triliun dengan peningkatan 57,87% YoY atau sebesar Rp49,7 Triliun. Peningkatan ekuitas ini diiringi dengan penurunan liabilitas perusahaan sebesar 12,40% YoY, yang kini mencapai Rp53,2 Triliun," ujar Budi dalam keterangan resmi, Rabu (31/7/2024).

Kenaikan ekuitas yang signifikan ini dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, pada akhir tahun 2023, perusahaan berhasil kembali menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berkontribusi pada peningkatan ekuitas.

Kedua, raihan laba bersih yang berhasil dibukukan pada Semester I 2024, menunjukkan peningkatan signifikan dari periode yang sama di tahun 2023. Sementara penurunan liabilitas disebabkan oleh pelunasan pinjaman terkait Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) atas hasil dari asset recycling pada akhir Juni 2023 lalu.