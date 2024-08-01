Biaya Sekolah Biang Kerok Inflasi di Juli 2024

JAKARTA - Badan Pusat Statistik mencatat pendidikan memberikan andil terhadap inflasi Juli 2024 sebesar 0,04%.

Plt Kepala BPS Amalia A Widyasanti mengungkapkan, pada Juli 2024 kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 0,69%.

"Data historis memperlihatkan bahwa permulaan tahun ajaran baru sering menjadi pendorong inflasi dalam kelompok pendidikan," jelasnya dalam konferensi pers, Kamis (1/8/2024).

Adapun komoditas penyumbang inflasi dalam kelompok pendidikan adalah biaya sekolah dasar, biaya Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan biaya Sekolah Menengah Atas (SMA) yang masing-masing menyumbang ambil inflasi sebesar 0,01 persen.

"Berdasarkan data historis kelompok pendidikan ini tentunya berpotensi memberikan andil terhadap inflasi dalam dua bulan ke depan," pungkasnya.

Sebagai informasi, BPS melaporkan terjadi deflasi sebesar 0,18 persen pada bulan Juli 2024. Kelompok pengeluaran yang menjadi penyumbang deflasi terbesar adalah makanan minuman dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,97 persen dan berikan andil deflasi 0,28 persen.