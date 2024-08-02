MotionCredit Luncurkan Skyline Social, Tingkatkan Sinergi Agen Profesional

JAKARTA - PT MNC Finance melalui MotionCredit mengumumkan peluncuran program inovatif Skyline Social, yang dirancang untuk mempertemukan agen profesional dalam serangkaian sesi berbagi dan kolaborasi yang menarik.

Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan platform dinamis untuk diskusi dan kerja sama, yang pada akhirnya mendorong kesuksesan bersama dan mencapai tujuan penjualan yang sama.

BACA JUGA: Agen Rekanan MNC Finance Sebut MotionCredit Jadi Solusi Pembiayaan Masyarakat

Skyline Social bukan hanya sekadar acara jaringan, namun merupakan inisiatif strategis di mana agen dapat bertukar wawasan, berbagi praktik terbaik, dan menjelajahi peluang kolaborasi.

Dengan memfasilitasi dialog terbuka dan diskusi interaktif, MotionCredit bertujuan untuk membangun komunitas profesional yang kohesif yang berdedikasi untuk mencapai tujuan bersama.

"Kami percaya bahwa kunci kesuksesan terletak pada kolaborasi dan berbagi pengetahuan," ucap Gabriel selaku Presiden Direktur di PT MNC Finance, Jumat (2/8/2024).

BACA JUGA: MNC Finance Kumpulkan Mitra Kerja untuk Tingkatkan Fasilitas Pendanaan

"Skyline Social adalah cara kami untuk mempertemukan para pemikir terbaik di industri ini untuk belajar satu sama lain, mendukung satu sama lain, dan mendorong pertumbuhan kolektif. Kami yakin bahwa program ini tidak hanya akan meningkatkan kinerja individu tetapi juga memperkuat komunitas kami secara keseluruhan,” lanjut dia.