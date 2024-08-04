Daftar Lengkap Tarif JakLingko, Cek di Sini

JAKARTA - Datar lengkap tarif JakLingko bisa cek di sini. Jaklingko adalah transportasi publik di Jakarta yang telah menjadi pilihan utama warga untuk mobilitas sehari-hari.

Mikrotrans atau yang kerap disebut angkot JakLingko dapat digunakan warga secara gratis. Meski demikian, warga yang menggunakan layanan ini tetap harus tap in dan tap out menggunakan kartu uang elektronik. Setelah tap out, bakal muncul keterangan Rp0 atau tidak ada saldo dipotong.

Sekedar informasi, JakLingko adalah terobosan baru pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan di ibu kota. Macet menjadi masalah yang sangat kompleks di Jakarta, disebabkan oleh kurangnya integrasi moda transportasi, minimnya ketersediaan armada, serta tarif yang mahal dan tidak menentu.