Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Lengkap Tarif JakLingko, Cek di Sini

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |05:11 WIB
Daftar Lengkap Tarif JakLingko, Cek di Sini
Daftar lengkap tarif JakLingko (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Datar lengkap tarif JakLingko bisa cek di sini. Jaklingko adalah transportasi publik di Jakarta yang telah menjadi pilihan utama warga untuk mobilitas sehari-hari.

Mikrotrans atau yang kerap disebut angkot JakLingko dapat digunakan warga secara gratis. Meski demikian, warga yang menggunakan layanan ini tetap harus tap in dan tap out menggunakan kartu uang elektronik. Setelah tap out, bakal muncul keterangan Rp0 atau tidak ada saldo dipotong.

Sekedar informasi, JakLingko adalah terobosan baru pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan di ibu kota. Macet menjadi masalah yang sangat kompleks di Jakarta, disebabkan oleh kurangnya integrasi moda transportasi, minimnya ketersediaan armada, serta tarif yang mahal dan tidak menentu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181753/mrt_jakarta-A9QY_large.jpg
Cara Mudah dan Syarat Naik Transportasi Umum di Jakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181667/transjakarta-Qn5s_large.jpg
Syarat dan Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta 2025, Naik MRT-LRT dan Transjakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179193/menhub_dudy_ramp_check-L2dV_large.jpg
Menhub Perintahkan Ramp Check Massal Jelang Libur Nataru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167768/anggaran_pu_di_2026-Ambw_large.jpg
Kementerian PU Dapat Anggaran Rp118,5 Triliun di 2026, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163592/asdp-TzVy_large.jpg
HUT ke-80 RI, Kini Ada Jalur Penyeberangan Gorontalo-Sulawesi Tengah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159535/transjakarta-icxF_large.jpg
Kemenhub Integrasikan Tiket Transportasi Umum, Sekali Tap Bisa Naik Bus hingga Kereta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement