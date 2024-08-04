Cara Dapat BLT Rp900.000 dengan NIK KTP

JAKARTA - BLT Rp900.000 cair lagi di bulan ini. Penerima bisa menerima bantuan sosial (Bansos) tersebut asalnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah sesuai dengan data calon penerima.

Adapun nominal BLT yang diterima buruh rokok totalnya sebesar Rp900 ribu karena yang teranggarkan lewat APBD 2024 untuk alokasi tiga bulan dengan nilai bantuan per bulannya Rp300 ribu.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus, A Agung Karyanto.

BACA JUGA: Cara Cek Bansos Secara Online lewat Aplikasi dan Website

mengatakan, jumlah buruh rokok yang bekerja di sejumlah pabrik rokok di Kabupaten Kudus mendapatkan program BLT dari APBD Provinsi Jateng sebanyak 32.000 orang.

Dengan demikian total buruh rokok yang bekerja di sejumlah perusahaan rokok di Kabupaten Kudus yang menerima program BLT baik dari APBD Provinsi Jateng maupun APBD Kabupaten Kudus sebanyak 79.801 orang. Sebanyak 65.149 orang di antaranya ber-KTP Kudus.

Program BLT tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja rokok, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

BACA JUGA: Cara Cek Bansos Secara Online lewat Aplikasi dan Website

Namun demikian, sebanyak 2.028 buruh rokok di Kudus gagal menerima program BLT karena beralih pekerjaan serta ada yang disebabkan permasalahan nomor induk kependudukan (NIK).

"Mayoritas penyebab dana BLT untuk 2.028 gagal tersalurkan karena pindah tempat kerja atau beralih pekerjaan. Sedangkan permasalahan NIK yang tidak sama dengan yang tercatat di dalam surat keputusan calon penerima hanya satu orang," katanya.