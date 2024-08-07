Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Tarif Integrasi JakLingko, Cek di Sini

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |07:46 WIB
Tarif integrasi JakLingko (Foto: Okezone)
Tarif integrasi JakLingko (Foto: Okezone)
JAKARTA – Tarif integrasi JakLingko diyakini menjadi cara yang ampuh untuk mengubah kebiasaan orang dalam penggunaan transportasi publik.

Seperti contoh misalnya perjalanan dari Kawasan Kelapa Gading menuju Cipete yang dimana harus menggunakan moda transportasi publik yang berbeda, yaitu LRT TransJakarta dan MRT.

Perkiraan nominal yang harus dikeluarkan adalah Rp 18.500. kalau dirincakan nominal tarif nya sendiri seperti LRT dengan tarif Rp5.000 TransJakarta Rp3.500 dan MRT Rp10.000.

Dengan memanfaatkan tarif integrasi di aplikasi JakLingko dan memilih perjalanan yang ekonomis dengan estimasi sekitar 98 menit tarif yang dimunculkan pada aplikasi hanya Rp8.000.

"Logikanya kalau pakai dua moda harusnya lebih mahal. Tapi karena kami punya program tarif terintegrasi bundling, malah jadi dapat diskon," kata Ivan.

