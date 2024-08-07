Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Pekerja Cair Lagi, Sudah Dapat Belum?

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |09:42 WIB
BLT Pekerja Cair Lagi, Sudah Dapat Belum?
BLT pekerja cair lagi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pekerja cair lagi. Pekerja yang masih mendapatkan BLT Rp300 ribu per bulan adalah buruh rokok.

Adapun total buruh rokok yang tercatat menerima BLT tahun 2024 sebanyak 47.801 orang. Sedangkan nominal BLT yang diterima buruh rokok totalnya sebesar Rp900 ribu karena yang teranggarkan lewat APBD 2024 untuk alokasi tiga bulan dengan nilai bantuan per bulannya Rp300 ribu.

Untuk menyamakan dengan program BLT dari Pemprov Jateng yang memberikan alokasi empat bulan dengan nilai total Rp1,2 juta, maka Pemkab Kudus juga akan mengusulkan tambahan satu bulan lewat APBD Perubahan 2024.

Sementara jumlah buruh rokok yang bekerja di sejumlah pabrik rokok di Kabupaten Kudus yang mendapatkan program BLT dari APBD Provinsi Jateng sebanyak 32.000 orang.

Dengan demikian total buruh rokok yang bekerja di sejumlah perusahaan rokok di Kabupaten Kudus yang menerima program BLT baik dari APBD Provinsi Jateng maupun APBD Kabupaten Kudus sebanyak 79.801 orang. Sebanyak 65.149 orang di antaranya ber-KTP Kudus.

Program BLT tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja rokok, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

