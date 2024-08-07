Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pupuk Indonesia Lirik Cuan Carbon Capture Storage

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |21:22 WIB
Pupuk Indonesia Lirik Cuan Carbon Capture Storage
A
A
A

JAKARTA - Teknologi Carbon Capture Storage (CCS) dinilai dapat menjadi mesin pertumbuhan baru bagi perusahaan di masa depan. Hal ini tersebut pun dilirik Pupuk Indonesia dalam penurunan emisi karbon, sekaligus memperkuat posisi perusahaan sebagai penopang ketahanan pangan nasional.

“Bagi kami, ini adalah cara untuk menciptakan mesin pertumbuhan baru, karena kami perlu tumbuh dengan lebih sedikit karbon, dan CCS memberikan jalan untuk mencapai hal tersebut. Kami sudah memiliki CO2 dengan kemurnian tinggi, jadi yang kami butuhkan hanya penyimpanan dan cara untuk memasukkan CO2 tersebut ke dalam tanah. Kami tidak perlu proses penangkapan lebih lanjut. Yang diperlukan hanya memasukkan CO2 ke dalam tanah," ujar Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Rabu (7/8/2024).

Di awal tahun ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuat Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS). Perpres Nomor 14 Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memenuhi target iklim dalam nationally determined contribution (NDC) dan mencapai netralitas karbon atau net zero emission (NZE). Pupuk Indonesia menegaskan komitmennya untuk turut andil dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi CCS.

Pupuk Indonesia telah merencanakan beberapa proyek terkait CCS, termasuk rencana produksi 4,3 juta ton blue ammonia. Proyek-proyek ini mencakup greenfield projects di Aceh dan Sumatera Selatan.

Selain itu, pabrik amonia yang sudah ada juga akan digunakan dalam pengembangan ini.

Halaman:
1 2
