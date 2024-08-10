Berikut Tips Atasi Masalah NIK KTP demi BLT Rp900.000 Disimak Ya!

JAKARTA – Berikut tips atasi masalah NIK KTP demi BLT Rp900.000. Pasalnya ada 2.028 buruh rokok di Kudus gagal menerima program BLT karena beralih pekerjaan serta ada yang disebabkan permasalahan nomor induk kependudukan (NIK).

Bantuan ini ditujukan kepada mereka yang memenuhi kriteria tertentu. Segera cek nama penerima dan cara mendapatkannya dengan lengkap di sini.

Program BLT Dana Desa ini merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan dukungan finansial kepada masyarakat yang kurang mampu, yang datanya telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Setiap penerima manfaat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 setiap bulan, yang akan diterima selama satu tahun penuh.

Besaran total bantuan yang dapat diterima oleh keluarga penerima manfaat mencapai Rp600.000 untuk periode dua bulan atau Rp900.000 untuk periode tiga bulan.

Program BLT Dana Desa ini berbeda dengan program bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako yang biasanya disalurkan melalui rekening bank penerima.