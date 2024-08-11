Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Syarat Buat Kartu Kuning dan Cara Bikin Via Online-Offline

Michelle Ruth Apriliani , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |17:10 WIB
Syarat Buat Kartu Kuning dan Cara Bikin Via Online-Offline
Syarat buat kartu kuning dan cara bikin via online-offline (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Syarat buat Kartu Kuning dan cara bikin via Online-Offline. Syarat membuat kartu kuning ini cukup mudah dan proses pembuatannya bisa dilakukan online maupun offline. Bisa mendaftar secara online melalui website ataupun datang langsung ke kantor Disnaker di tempat tinggal masing-masing.

Beberapa dokumen cukup difotokopi untuk menjadi syarat pembuatan kartu kuning. Dokumen itu antara lain ijazah terakhir yang sudah dilegalisasi, KTP/SIM, akta kelahiran, kartu keluarga, serta sertifikat kompetensi kerja dan surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki. Tak lupa pas foto 3x4 berlatar belakang warna merah sebanyak dua lembar.

Namun, tak ada salahnya untuk dokumen seperti ijazah atau kartu identitas jika Anda ingin membawa salinan aslinya. Pastikan untuk menyimpannya di wadah anti-air agar dokumen tak rusak.

Alternatif lain kini tersedia apabila Anda tidak punya waktu untuk mengantre terlalu lama di kantor Disnaker. Anda dapat mengajukannya secara online lalu mengambilnya ke kantor jika kartu kuning telah jadi.

Langkah-langkah membuat kartu kuning via online sebagai berikut:

1. Masuk ke situs Kementerian Ketenagakerjaan di karirhub.kemnaker.go.id

2. Klik 'Daftar' untuk membuat akun baru.

3. Isi data yang diminta, mulai dari nama lengkap, NIK KTP, nama ibu kandung, alamat email, nomor telepon, hingga kata sandi.

4. Lengkapi data diri seperti riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, keahlian, dan pencapaian.

5. Lanjutkan dan klik tombol Daftar Sebagai Pencari Kerja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182852/kerja-X2jU_large.jpg
Chandra Asri (TPIA) Emiten Milik Prajogo Pangestu Buka Lowongan Kerja untuk Fresh Graduate, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180384/magang-r0pd_large.jpg
Magang Nasional Batch 2 Resmi Dibuka, Ini Cara Daftar hingga Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3180048/menaker-ynfN_large.jpg
Program Magang Nasional 2025 Batch 2 Dibuka, Kuota 80 Ribu Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177981/lowongan_kerja-5ES8_large.jpg
Alumni Program Magang Nasional Bakal Jadi Karyawan Setelah 6 Bulan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177960/menaker-7hYu_large.png
Menaker: Program Magang Berbayar Jadi Agenda Rutin, Tahun 2026 Dibuka Kuota 100.000 Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/455/3174597/kerja-V5cD_large.jpg
Daftar Perusahaan yang Buka Program Magang Nasional Dapat Gaji UMP, Pendaftaran 7 Oktober
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement